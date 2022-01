A hores d’ara sé que resulta feixuc invocar Conversación en la catedral i preguntar-se quan es va espatllar el Perú. Així que proposo aparcar la novel·la de Vargas Llosa i plantejar-nos quan va explotar a Espanya la nostra gran crisi: la de confiança, o la desconfiança, per ser més precisos. I jo tinc clar el moment: va ser arran de l’11-M. Perquè abans que les fake news es convertissin en religió global, abans que la meitat de nord-americans creguessin que a Trump li van robar les eleccions, abans fins i tot que milions de persones es convencessin que les vacunes contra la covid són un invent per controlar-nos a través de xips... abans de tot això, Espanya es va acabar de partir arran d’una mentida. Així seguim, mirant-nos de reüll. Perquè el pitjor atemptat terrorista de la nostra història ens va deixar de propina una intoxicació conspiranoica que alguns encara difonen gairebé 20 anys després.

A partir de l’11-M es van trencar algunes coses molt delicades i no sé si de manera irremeiable. Aquests dies m’ha passat pel cap la infame notícia falsa transmesa per Aznar i les seves nefastes conseqüències, a propòsit de l’enrenou organitzat per Villarejo amb els atemptats de Barcelona i Cambrils. No sé si les veus de l’independentisme –incloent-hi el Govern– que s’han afanyat a validar les paraules d’un individu tan tèrbol han calibrat el mal que poden provocar. Tampoc sé si aquesta inusitada rapidesa de reflexos té relació amb la sospita de purga política que plana sobre els Mossos d’Esquadra. Però sí que estic convençut que ni als agents que van investigar els fets, ni als jutges que van sentenciar els culpables ni, sens dubte, a les víctimes d’aquella atrocitat els haurà deixat indiferents. Espies espanyols obrint el pas a un grup de fanàtics perquè massacressin catalans? I qui encoratja la conspiració és un paio que s’enfronta a més de 100 anys de presó? I ho donem per bo quan jutges i policies ho van descartar? No, no s’hi val tot. Que algú s’ho faci mirar, si us plau. O no hem après res?