Zelenski es presenta ara, sempre, com a Volodímir. No és un detall. Anys enrere, se’l podia trobar identificat com a Vladímir. I Vladímir és, justament, el nom de Putin. Vladímir és rus. Volodímir és ucraïnès.

Zelenski prové d’una família russòfona de supervivents de l’Holocaust. Va prendre ucraïnès a l’escola de la nova nova Ucraïna independent dels norantes, quan ell era un noiet i l’ucrainès havia esdevingut una llengua d’estat després de segles de repressió. Va créixer utilitzant el rus com a llengua familiar i principal, i va fer els seus primers discursos solemnes -Cap d’Any, per exemple- en ucrainès, rus i tàrtar, la llengua que subsisteix precàriament a Crimea després que Stalin arranqués tots els tàrtars de la península el 1944. Ara, Zelenski parla ucrainès de forma habitual. Molts russòfons ucraïnesos estan fent el mateix per distingir-se dels qui els estan matant per terra, mar i aire. El New Yorker recollia el cas de nordamericans russòfons d’orígen ucrainès que ara, quan són en un lloc on la seva llengua pot ser reconeguda, parlen ucraïnès. Quan acabi la guerra veurem si el canvi de filiació lingüística és massiu i permanent o no. Però ja sabem segur que Putin haurà fet més per l’ucrainès que tant menysprea que ningú abans que ell. Bravo, Vladímir.