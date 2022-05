FUB4-UEducació, créixer des de l’especialització

Acabem d’inaugurar la FUB4–UEducació. En poc més de nou mesos, hem construït un nou equipament i, en un temps rècord, també, l’hem omplert d’activitat. Seguint el nostre full de ruta, hem concentrat en aquest espai tota la docència d’estudis superiors en Educació i tots els serveis educatius que prestem des de la Universitat. Aquesta nova ampliació del campus és un punt d’inflexió en la trajectòria de la Fundació Universitària del Bages (FUB), ja que no només es tracta de créixer en activitat i serveis sinó també d’avançar en concentració i especialització, en aquest cas, en l’àmbit educatiu.

La configuració d’un nucli de treball al voltant de l’educació a la FUB–UManresa, més enllà del llegat de l’Escola de Magisteri dels anys 1990, es remunta a la posada en marxa del grau en Mestre d’Educació Infantil, el 2008. Catorze anys després, l’abast de la seva activitat ha adquirit una dimensió que aleshores era impensable. La tenacitat de l’equip docent dels estudis ha permès configurar al llarg de tots aquests anys un ecosistema en el qual interactuen, es reforcen i es retroalimenten la formació, la recerca i els serveis educatius, amb l’acostament de la ciència a la primera infància com a eix vertebrador principal.

Aquest sumar i diversificar activitats ha contribuït a fer créixer el pes de l’àmbit educatiu al campus FUB-UManresa. També ha fet més intensa, continuada i profitosa la seva relació amb la comunitat educativa. Avui, la nostra oferta formativa inclou els diferents estudis superiors en Educació Infantil, tant de grau com de formació professional, la formació permanent del professorat a través del Centre d’Innovació i Formació en Educació (CIFE) i també un màster en Neuroeducació. Pel que fa als serveis, el Lab 0_6, el laboratori de ciència per a la primera infància, ha aconseguit, en sis anys, esdevenir un referent nacional i internacional en la divulgació científica a les primeres edats. La posada en marxa de l’escola bressol Upetita, l’única del país vinculada directament a uns estudis superiors d’Educació Infantil, completa l’aspiració de dur a la pràctica educativa el que s’ensenya a les aules universitàries.

I és que dos elements han guiat, des del principi, el treball en l’àmbit educatiu a la FUB–UManresa: mantenir un diàleg obert i constant amb la comunitat educativa i trencar les barreres entre el coneixement acadèmic i la pràctica professional de l’educació. La construcció del nou edifici FUB4–UEducació és un pas més en aquest camí: tant per fer permeable la Universitat a mestres i professionals de l’educació i, en general, al conjunt de la societat, com també per aplicar el coneixement i la innovació pedagògica que s’ensenya a les aules en contextos educatius reals com són el Lab 0_6 o l’escola bressol Upetita.

Amb el nou edifici, la FUB–UManresa creix des de l’especialització i ho fa en l’àmbit educatiu a partir del convenciment que l’Educació és l’eina que ha de permetre construir un futur millor per a tothom, des de la transformació de les persones i el seu entorn.