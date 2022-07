Un orgue de Champions

Com diu el dinàmic rector de la Seu de Manresa, Jean Hakolimana, conegut entre els fidels com a mossèn Joan, la basílica ha passat de tenir un orgue de tercera a tenir-ne un de Champions. L’instrument s’ha rehabilitat, però no només. Calia un tractament a fons per tornar-lo a posar al dia, perquè tingués un so de gran instrument, d’acord molt possiblement a la magnitud del temple que l’acull, però, a més a més, en la intervenció no només s’han canviat peces, sinó que s’ha ampliat amb 400 tubs nous. Passa de ser un orgue de 1.437 tubs a un de més de 1.800, i això permet una altra transformació, passar de la possibilitat de tenir 7 registres sonors a tenir-ne 30. El concepte de la intervenció és per fer despertar l’orgull dels que estimen la Seu i dels que aprecien la musicalitat dels orgues. L’església manresana guanya un aparell de gran valor, que té sentit com a instrument religiós, però la ciutat també incorpora un orgue preparat perquè les millors mans passin pel seu teclat i ofereixin grans propostes de concerts. Mossèn Joan, ara també hi ha d’haver concerts de Champions.