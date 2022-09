Feijóo: que bé que s’hi està a casa

Feijóo ja no recordava què era conduir el cotxe per Galícia, segurament deu haver hagut de fer un curset d’actualització. Des de fa 30 anys disfrutava de les vacances en cotxe oficial. Potser és per aquesta raó que no s’ha mogut de la seva terra o potser és perquè fora de Galícia se sent desprotegit, desubicat, sense aquest entorn que el va catapultar a dalt de tot. Fora d’allà, allò desconegut, àrid, incontrolable. S’ha cremat mitja Espanya, però el líder del PP no s’ha mogut del seu entorn, algun contacte informatiu i sempre envoltat dels seus: des de Galícia liderant per a tot Espanya.

Amb Rajoy, Feijóo era l’amfitrió de l’acte popular d’inici del curs i ha pensat que per què canviar, on es pot estar millor que amb l’entorn que tan bé l’ha cuidat. Aquest dissabte, també ha estat envoltat dels seus, però a més, s’han desplaçat al seu terreny de joc els principals presidents autonòmics, tots amb poder real: el que et dona un pressupost, un butlletí oficial i per què no dir-ho, el cotxe que et porta on tu disposis. I possiblement, ha anat cap a l’acte d’inici de curs conduint el seu propi cotxe després de 30 anys de cotxe oficial quan ha arribat a la conclusió a la qual no va saber arribar Casado: el poder orgànic i mediàtic no es pot mesurar amb el poder institucional que ell mateix va disfrutar i que ara només tenen els seus companys de foto: Ayuso, Moreno, Mañueco...

I aquesta conclusió és la que no li permet imposar un criteri homogeni al PP sobre cap aspecte. Una cosa que explica la negativa dels populars al decret energètic que va aprovar el Govern aquesta setmana passada, encara que al juliol Feijóo demanés un pla de mesures energètiques, que inclogués l’enllumenat públic, per descomptat des de Galícia. Ayuso des de Madrid va sortir la primera, sense encomanar-se a ningú a negar-se a acatar la mesura, com si ella fos la propietària dels comerços de la Gran Vía, i aquí Feijóo ja no tenia poder de maniobra, no li quedava més remei que menjar-se la seva petició i doblegar-se a qui realment ostenta el poder del cotxe oficial. A Galícia això a ell no li passava, potser per això aquest estiu li ha costat sortir del seu cau, com ell mateix va reconèixer: que bé que s’hi està a casa.