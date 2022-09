Pau a Sobrerroca

Una ordre judicial instada per l’Ajuntament de Manresa va desallotjar ahir el bloc ocupat del carrer Sobrerroca de Manresa que s’havia consolidat com un focus de conflictivitat. L’operació va comptar amb un ampli dispositiu policial, prova evident que els qui promovien la intervenció a l’edifici tenien clar que el personal sobre el qual s’havia d’actuar podia no posar les coses fàcils. Les raons que ha al·legat l’Ajuntament per procedir a buidar l’edifici és que aquest presenta mancances de seguretat i salubritat. Tanmateix, encara que aquestes siguin les raons tècniques al·legades, el fet és que alliberar aquest bloc dels ocupants indesitjables era una urgència convivencial. Han calgut incendis, crits, baralles i intimidacions reiterades per acabar fent el que clamava al cel que calia fer, però finalment cal celebrar que s’hagi fet. Els veïns que malvivien amb una companyia tan incòmoda s’han tret un pes de sobre. El problema és que els incívics poden portar ara el problema a una altra banda. Un seguiment municipal adient hauria d’impedir-ho. Si no, haurà estat només mitja feina.