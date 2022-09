Més impostos

Les ordenances fiscals -els impostos municipals- que l’Ajuntament de Manresa aprovarà per a l’any que ve preveuen que els ciutadans paguin 1,7 milions d’euros més, amb increments no menyspreables en l’IBI, que ja és una bona clatellada per a la major part de la classe mitjana, i l’impost de transmissions patrimonials, que passa del 20% al 25%. En conjunt, l’increment és del 2,5%. Com a contrapartida, hi ha algunes bonificacions en matèries que es considera que cal incentivar, especialment en matèria de noves activitats comercials, rehabilitació i estímul al lloguer. El govern d’ERC i Junts defensa que és un increment molt moderat, i basa aquesta afirmació en el fet que l’augment de costos al qual ha de fer front l’Ajuntament com a fruit de la inflació és molt més elevat. Es recaptaran 1,7 milions més, però només en electricitat i gas es pagaran 2,4 milions més, amb un total de 4 milions. Certament, l’Ajuntament absorbirà una part dels nous costos i no els traslladarà als ciutadans, però la puja que fa és real i no és gaire moderada. Amb la situació que han d’afrontar els manresans, el pertinent hauria estat una mica més d’esforç i menys increment.