Ximples pel clima

La bondat de les intencions no justifica les ximpleries, i aquestes poden perjudicar aquelles. Amb la millor de les intencions, activistes contra l’escalfament global i el canvi climàtic protagonitzen accions que una part de l’opinió pública percep com a ximpleries absolutes, en el millor dels casos, i com a bretolades delictives en el pitjor. Una altra part de la població creu, en canvi, que l’interès general de la causa justifica utilitzar els mitjans més cridaners, i així hem vist com un primer atac amb sopa de tomàquet al vidre que protegeix el quadre Els gira-sols, de Van Gogh, a la National Gallery de Londres, ha estat l’inici d’un escampall d’imitadors que ha arribat fins el museu del Prado, on els activistes s’han enganxat les mans amb cola als marcs de les dues «majas» de Goya, la nua i la vestida. Al tros de paret d’entremig hi han pintat el missatge «+1,5º», referit al compromís de limitació de l’escalfament global que no es complirà. Això d’encolar-se i ja ens vindran a desenganxar s’ha posat de moda, però té els seus riscos: els que van fer-ho al terra d’un concessionari per bloquejar el moviment d’uns cotxes de luxe, es van trobar que l’encarregat tancava els llums i la porta i se n’anava a casa, deixant-los allà clavats. ¿Calen aquestes accions per fer-nos saber que la fina capa d’aigua i atmosfera on vivim no para d’escalfar-se, i que l’acció humana hi té una part de responsabilitat? Probablement no calen. Hores d’ara tothom ha rebut el missatge des de moltes bandes, perquè ho diu l’ONU, ho diuen els governs, ho diuen els científics i ho diu la doble pàgina dominical que aquest diari dedica a la crisi climàtica. Això no impedeix que gent com Trump, Bolsonaro o el cosí de Mariano Rajoy diguin que tot plegat és un invent d’extremistes i d’il·luminats. Si els negacionistes insisteixen que el canvi climàtic és una ximpleria i els defensors de la seva existència es comporten com uns ximples, qui els sembla que guanyarà la discussió?