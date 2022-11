L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa una nova aplicació informàtica per tramitar les llicènices d’obres que va acompanyada de canvis en el procediment. El govern d’ERC i Junts es compromet a baixar dels cinc mesos la mitjana d’espera per a la resolució d’una petició, una millora respecte dels cinc mesos i mig que ha quantificat un estudi del Col·legi d’Arquitectes, i que situen Manresa en la mitjana de Catalunya, segons el govern. En realitat, per valorar aquesta dada caldria veure el detall: cinc mesos i mig poden ser un període acceptable per a una obra complexa, però seria inacceptable per a una simple reforma rutinària. La percepció a la ciutat és que el consistori tarda molt a tramitar els permisos, i que els seus procediments són un entrebanc. És difícil objectivar si aquesta és una sensació fonamentada, o si és comú a qualsevol ciutat. En tot cas, és molt positiu que el govern municipal millori el procediment, el posi al dia i agilitzi els terminis, i serà bo que ho faci amb la màxima ambició. Un canvi en la percepció ciutadana requeriria una millora substancial.