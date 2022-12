Un seleccionador «normal»

Aquest diumenge, una setmana abans del Nadal, acaba el mundial de Qatar. Un mundial diferent per les dates en què s’ha celebrat, el context del país on s’ha dut a terme i també pel seguiment que s’ha fet de la selecció espanyola. I és que finalment seran Argentina i França els finalistes mentre que Espanya es va quedar fora a vuitens de final contra el Marroc, que ha fet una campanya històrica convertint-se en la millor selecció africana de la història dels mundials.

Dic que el seguiment que han fet els mitjans de la selecció espanyola ha estat diferent perquè enguany s’ha evidenciat que una part de la premsa anava en contra de la seva selecció pel simple fet que Luis Enrique n’era l’entrenador. Potser és pel seu passat culer o per l’àcid tracte que té amb la premsa, però el fet és que s’ha posat el focus en el fet que Luis Enrique s’hagi dedicat a fer streamings durant la celebració del mundial. En un moment en què el futbol està perdent atractiu entre els més joves, Luis Enrique es va adaptar per arribar a aquest tipus de públic i també per ser més proper amb el conjunt dels seguidors de La Roja. Mentrestant, un sector de la premsa seguia mostrant-se crític amb el seleccionador. Finalment no van passar de vuitens i en 24 hores la Federació va decidir no renovar a l’asturià com a seleccionador. I qui ha estat l’escollit per substituir-lo?

Luis de la Fuente és el nou seleccionador. Nascut a La Rioja fa 61 anys, De la Fuente ha dedicat bona part de la seva trajectòria com a entrenador a les categories inferiors de la selecció espanyola. De fet, abans de passar a liderar l’absoluta, era l’entrenador de la sub-21. Els seus mèrits com a entrenador poden fer-lo vàlid per convertir-se en l’entrenador de la selecció. Caldrà veure si millora Luis Enrique o no. Però, pel que fa als aficionats més joves, el canvi ha anat a pitjor sens cap tipus de dubte. En la roda de premsa de presentació, De la Fuente va mostrar un interès descarat per caure bé als periodistes i fins i tot va preguntar per les famílies en plena roda de premsa. Un altre fet que va cridar l’atenció és que De la Fuente va dir no tenir xarxes socials. Passem d’una persona pròxima amb els joves i transparent amb l’afició a una que passarà del tema. La seva afició per la tauromàquia també demostra que és una persona que encaixaria millor en una altra dècada. Però bé. La COPE el defineix com un seleccionador «normal». Normal per a uns, avorrit i «cunyat» per a uns altres. Veurem com li va d’aquí a quatre anys en el proper mundial.