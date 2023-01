Li candidati que vull

Ara que falten quatre mesos i mig per a les eleccions municipals i hi ha cops de colze per sortir al diari, pas previ al d’atabalar-nos amb peticions de vot, he pensat en fer públiques algunes condicions que ha de reunir un ésser humà candidat per merèixer el meu suport. El partit que pretengui la meva ajuda per accedir al consistori caldrà que busquí una persona humana dotada, com a mínim, d’aquestes condicions.

La persona en qüestió (i la seva proposta de govern) ha de ser sostenible, separadora, recicladora, recuperadora, reutilitzadora, inclusiva, inclusivista, alçada contra l’heteropatriarcat, amb perspectiva de gènere, feminista, transamigable, LGTBIQ+-ista, activista, lluitadora, pacifista, irreductible, pactista, tocada per la santa ira, insubornable, inexpugnable, accessible, inflexible, justa, justiciera, ajustada, ajustable, confortable, confortadora, extremadament espiritual, tossudament laica i laïcista, fraternal, solidària, nacionalista, internacionalista, universalista, galàctica, revolucionària, tradicionalista, realista, utòpica, utopista, responsable, agosarada, irrefrenable, humanista, ecopaisagística, vegetalista, arborista, amiga dels animals de companyia, enemiga de les caques al carrer i dels lladrucs nocturns, biciclista, bicicletista, patinadora, patinetista, caminadora, peatonalitzadora, matinadora, noctàmbula, festera, festiva, festivalista, reposada, reposadora, tecnòfila i tecnòfoba, artesanal i industrial, jove i extremadament experimentada, i seguidora del meu mateix equip de futbol. La darrera condició és del tot indispensable, mentre que en les altres puc admetre incompliments parcials. Si els seus colors futbolístics són els mateixos que apassionen irracionalment el meu ésser, ja hi tenim molt d’avançat, i a partir d’aquesta coincidència tant me fan el gènere que hagi fet constar en el darrer canvi del DNI, la talla de la roba interior o fins i tot una tendència a l’alopècia que, si de cas, seria causa d’empatia per la meva banda.