Associació d’idees

ABarcelona, l’Ajuntament ha anunciat que es repartiran per la ciutat 161 caixers automàtics perquè la gent pugui treure diners. Diu que ho fa amb vocació de servei, que és una vocació que no caldria ni esmentar de tan interioritzada com l’hauria de tenir aquest i la resta d’ajuntaments. 125 terminals seran en quioscos de la ciutat, la qual cosa és una sorpresa més que agradable, tenint en compte que, en general, cada vegada n’hi ha menys. Posar caixers després d’anys en què els bancs s’han dedicat a treure’ls –a Manresa no fa gaire se n’ha instal·lat un a la plaça de la Creu– és un fenomen de retorn al passat que també s’ha donat en altres temes. En la música, per exemple, no és nou que ara hi ha més grups que editen els seus treballs en versió vinil, si bé, tal com recullen algunes reflexions encertades, a l’era digital no té gaire sentit, si no és per un tema sentimental, voler recuperar el so analògic –llevat dels treballs que ja ho eren originàriament– perquè, per molt que diguin, en la majoria de casos, si es compara el que hi havia i el que hi ha, tecnològicament, les millores són evidents. Segur que a moltes cases amb inquilins una mica granadets s’han anat acumulant amb els anys als prestatges el tocadiscos, el reproductor de cassets i el de CD, i que la gran majoria escolten actualment la música a través de Spotify o d’Amazon Music mitjançant un altaveu sincronitzat amb el mòbil o tauleta. Se’n diu comoditat, que és una arma especialment poderosa. Si parlem de retorn al passat, hi ha una informació apareguda aquesta setmana que segur que ha sonat a moltes persones com una pràctica especialment pretèrita. L’alcalde de Manresa va publicar, pensant en la cavalcada de Reis, un ban amb consells per evitar ensurts durant la celebració d’acord amb Protecció Civil i pensant, sobretot, en els més petits. A Catalunya, els bans ja eren utilitzats des de l’edat mitjana per les autoritats jurisdiccionals. La majoria són consells de sentit comú que, desgraciadament, no sempre abunda. Un cop llegits tots, n’hi ha un que hi he trobat a faltar especialment: «Si teniu pensat passar-vos tooota la cavalcada fent fotos amb el mòbil amb la idea de no gaudir en cap moment de l’experiència de veure passar les carrosses, els tres reis i la resta de la comitiva davant dels vostres ulls sense una pantalla entremig, potser no cal que hi aneu». Busqueu algun caixer automàtic, traieu cent euros, aneu a comprar un vinil i torneu a casa per escoltar-lo mentre llegiu amb atenció el ban publicat per l’alcalde.