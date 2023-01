Fra Josep Gendrau Valls

El dimecres 28 de desembre va morir sobtadament el franciscà Josep Gendrau als 88 anys, havia nascut a Berga l’any 1934, sempre que podia pujava a visitar l’extint convent de Sant Francesc i la seva família propera. Havia estat, durant molts anys, ministre provincial de la Província Franciscana de Sant Salvador d’Horta de Catalunya. El 2015 es va extingir aquesta província en unificar-se amb la nova província de la Immaculada amb seu a Madrid. Així, Gendrau ha estat el darrer provincial dels frares franciscans Ordo Fratrum Minorum (OFM) a Catalunya. Va ingressar al noviciat de l’orde l’any 1950, va fer la professió solemne el 1955 i va ser ordenat sacerdot l’any 1958. En els primers anys va exercir al convent parròquia de Mare de Déu de la Salut i a la parròquia de Sant Rafel de la Guineueta de Barcelona. El 1980 va ser destinat com a guardià i rector al Remei de Vic i el 1989 del convent franciscà de Sant Antoni de Lleida i director de la residència universitària.

Cada any per Patum, tenia ocasió de fer una bona xerradeta amb fra Gendrau al balcó de casa de l’advocat Sensada de la plaça de Sant Pere de Berga, ja que la seva esposa era la seva neboda. Teníem una bona relació personal amb ell, li vaig demanar ajut per fer la biografia de fra Lluís Colomer Salada, franciscà berguedà, com ell, i que fou assassinat pels anarquistes de la Columna de Hierro quan era el vicari del convent d’Alcalà de Xivert. Em va explicar que la seva mare, si no vaig errat, era de ca la Maria Francesa de la plaça de Sant Pere de Berga, sempre l’hi havia dit que era un gran predicador. Va facilitar-me l’accés a l’arxiu dels franciscans del carrer de Santaló de Barcelona i, fins i tot, em va comentar que ell, fra Gendrau, era qui havia fet el tancament del convent franciscà d’Alcalà de Xivert feia uns anys. El seu funeral es va fer a l’església franciscana de Santaló el dissabte 31 de desembre, amb un presbiteri ple de gom a gom amb uns trenta sacerdots concelebrant l’ofici del funeral. No hi cabia ni una ànima a l’estèsia, en acabar la cerimònia per treure les seves despulles van interpretar el Ball de l’Àliga de la Patum, que és també la música del solo de l’Himne de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt de l’any 1916. Aquest Nadal havia presidit la seva darrera missa del gall a l’ermita de Sant Francesc. Va morir a Vic.

Fra Gendrau fou l’encarregat de fer el tancament del convent franciscà de Berga i del pacte que es va fer de la seva cessió temporal amb l’Ajuntament berguedà. Li agradava molt oficiar missa a l’església de Sant Francesc de Berga, sobretot en diades assenyalades com per la festa de Sant Eloi, que a Berga se celebra el juliol. Deixarà un gran buit a la seva família propera, com a tota la família franciscana. Amb ell s’acaba una llarga tradició de franciscans berguedans de centenars d’anys, però sempre reviurà en el record dels seus parents i dels que vam tenir el privilegi de poder-lo conèixer i tractar.