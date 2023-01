Rolex i Ferrari? Casio i Twingo!

Sí, és la bomba, però cenyim-nos als fets: tenim una estrella antiga que s’arrapa a una estrella nova, cosa que delata la seva decadència; tenim una música insignificant d’aquestes que es composen amb el microones; tenim una senyora amb la cara acabada d’estirar exhibint-se en un vídeo rodat amb un mòbil Nokia i dirigit per la Roomba que devia córrer per allà. La novetat: Shakira es posa en el paper de folklòrica despechá i esparraca el seu egocèntric exmarit amb una fúria poligonera, imprudent i desesperada. Fins aquí, no aprenem res que no sabéssim. El que trobo interessant és el símil que utilitza per comparar-se amb la seva rival. Ella s’assimila amb un Rolex o un Ferrari, i identifica la rival amb un Casio o un Twingo. És revelador perquè Shakira sembla ignorar que hi ha gent que mai de la vida no portaria un Rolex o un Ferrari i que, en canvi, troba elegants i adorables els Casio i els Twingo. Jo m’imagino un home gran amb un Rolex sortint d’un restaurant car i ficant-se a dins d’un Ferrari i el primer que em ve al cap és una halitosi feridora i propaganda d’un prostíbul. Un Rolex em sembla una ferralla vulgar i ostentosa que fa nosa, i exhibir un Ferrari em faria vergonya social i ideològica. Potser costa d’entendre. A la Shakira, segur. I al Piqué, segurament també.