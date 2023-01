Manresa solidària

Entre les més de 400 entitats de tot tipus que hi ha a Manresa n’hi ha unes quantes implicades en l’àmbit de la solidaritat. Entitats sense afany de protagonisme i que des de l’ombra treballen eficaçment per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen. Un voluntariat altruista que des de l’anonimat dedica moltes hores del seu temps de lleure per ajudar al proïsme i aconseguir una societat molt més justa i solidària.

Durant les festes nadalenques va haver-hi entitats que no van descansar i una vegada més van palesar la seva solidaritat. La Comunitat de Sant Egidi de Manresa, el dia de Nadal va acollir 350 persones en el seu ja tradicional àpat de germanor. Els seus voluntaris i voluntàries van involucrar-se -i multiplicar-se- per distribuir a totes aquestes persones en tres indrets diferents : el convent de les germanes caputxines, la Casa de la Pau (seu de la Comunitat) i l’escola Joviat. Ancians, persones vulnerables, refugiats/des...tots i totes compartint taula. I les diferents nacionalitats, entre les quals ucraïnesos i russos, brindant per la pau.

Els darrers dos anys per culpa de la maleïda pandèmia no van poder compartir el Nadal plegats però la Comunitat va repartir el dinar -acompanyat d’un regal personalitzat- al domicili de les famílies. Una vegada superada la pandèmia, novament van ser presents a la plaça de Sant Domènec amb la seva parada de recollida i venda de joguines reciclades. Els diners recollits es destinaran al programa Dream que defensa el dret a la salut i lluita contra la sida i la malnutrició a Àfrica. I també, com altres anys, el primer dia de gener es van concentrar a la plana de l’Om per pregar i reclamar la pau al món. Refugiades procedents de països amb conflictes bèl·lics van explicar les seves pròpies experiències.

La Comunitat de Sant Egidi, al llarg de l’any, hi és present amb altres activitats solidàries : el reforç escolar per a infants, l’escola d’alfabetització per a persones migrants o refugiades, les visites a les persones grans de les residències, les campanyes per a la supressió de la pena de mort, etc.

Una altra de les entitats compromeses amb els col·lectius més desfavorits i vulnerables és Càritas Manresa. Aquests dies de Nadal als comerços d’alimentació i supermercats s’hi ha pogut tornar a trobar els «Cors Solidaris» de xocolata. Enguany acompanyats d’una nova iniciativa amb vi de la comarca per ser presents a la taula de Nadal. El «Vi amb Cor» amb un significatiu text a l’etiqueta de l’ampolla: «sols podem fer poc, junts podem fer molt». Ambdues iniciatives ajuden a finançar les activitats assistencials de l’entitat.

En el decurs de l’any Càritas esmerça els seus esforços en diversos fronts socials : els programes d’alfabetització, el projecte Connectem (formació digital), l’hort social, el reciclatge de roba (contenidors de recollida i botiga), etc.

Sortosament a Manresa, a més d’aquestes dues entitats, n’hi ha altres que també treballen activament dia rere dia amb uns resultats encomiables. El patiment no descansa i no fa vacances. El voluntariat, un important patrimoni solidari de la ciutat que cal cuidar !