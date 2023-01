Tretze anys després, un nou projecte d’hospital

El mes de febrer de l’any 2009 el Pla de Rigolisa de Puigcerdà, un altiplà tranquil de pastures i masos ramaders travessats pel camí dels Enamorats a tocar de la línia fronterera invisible, va veure començar les obres de l’Hospital Comú de Cerdanya. Les obres es van iniciar sense gaire soroll mentre als despatxos de la conselleria de Salut i les administracions homòlogues dels estats espanyol i francès s’encallaven una vegada i una altra en la coordinació d’un acte oficial de col·locació de la primera pedra. Aquest acte finalment es va fer el mes d’abril del 2010 i va consistir en una cerimònia institucional amb tota la solemnitat . En una sala preparada per a l’ocasió a tocar de l’edifici que anava creixent s’hi van trobar el llavors president de la Generalitat, José Montilla; la consellera de Salut, Marina Geli; la ministra espanyola de Sanitat i Política Social, Trinidad Jimenez; la ministra francesa de Sanitat i Esports, Roselyne Bachelot-Narquin i el també llavors delegat de la Comissió Europea a Espanya, Francisco Fonseca. Per part de Puigcerdà van encapçalar la delegació amfitriona l’alcalde Joan Planella i el regidor d’Urbanisme, Joan Guinot. L’Hospital Transfronterer anava agafant forma a poc a poc enmig d’una crisi econòmica associada a la construcció. Les obres van patir retards i en alguns moments va semblar que el projecte no es culminaria per massa ambiciós. En aquells anys, un equipament públic compartit entre dos estats sonava grandiloqüent per a un racó del país com Puigcerdà. Però finalment l’Hospital es va estrenar. I l’any 2014 l’equip de professionals i part del material de l’antic hospital de la plaça Santa Maria es van traslladar al Pla de Rigolisa. El trasllat deixava enrere un edifici aprofitat al milímetre que havia quedat vell i petit i el record de molts cerdans que hi havien nascut. Ara els usuaris s’han acostumat a un edifici modern i ampli; un Hospital amb vistes que és un privilegi per la Cerdanya que dia a dia mira de superar les dificultats d’unir dos sistemes sanitaris, amb dos escales salarials, sent un destí laboral que no sempre atrau als professionals. El divendres tretze de gener del 2023, als terrenys d’entrada a la Seu d’Urgell pel costat de Cerdanya, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha presentat el projecte de nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell. Tretze anys després. A partir d’ara, a la Seu cada tràmit serà una passa més cap a un hospital amb instal·lacions més dignes a l’espera que d’aquí una dècada una crònica rememori el procés com una història d’èxit.