«Sense maig no hi ha octubre»

El Govern central confia en l’extradició de Puigdemont abans de final d’any». Titular de la pàgina 9 de La Vanguardia de dissabte 14 de gener.

«L’auto li atribueix un tipus de malversació agreujada que implica severes penes de presó i incrementa les possibilitats que sigui entregat per les autoritats d’un país europeu. (...) Avui és més factible que mai que Puigdemont respongui davant la justícia espanyola». Traduït directament del Diario ES. També de dissabte passat.

«Pel Sr. Puigdemont la seva situació jurídica serà pitjor perquè Espanya demanarà l’extradició per malversació. Com que aquest delicte és contra els fons públics, els tribunals de Bèlgica o altres països, no entendran que sigui un delicte polític. Ara és més fàcil que extraditin Puigdemont que abans de la reforma del Codi Penal». Resposta del professor de Dret Constitucional i exlletrat del TC Joaquín Urías, a preguntes d’Helena Melero al Tot es mou de dimarts 17 de gener.

«La voluntat dels fiscals és que Puigdemont no pugui tornar i si torna que el puguin agafar. Al final ho hem complicat tant amb aquesta reforma del Codi Penal que ningú sap massa bé on està. La situació actual que intenta ser millor que la d’abans, en alguns casos, segons la interpretació, pot ser pitjor» Intervenció de Màrius Carol, exdirector de La Vanguardia, en el mateix programa.

N’ hi hauria d’haver prou, llegint aquestes línies i escoltant aquestes opinions, per arribar a la conclusió que el carro va pel pedregar. Si tota aquesta pantomima de la taula del diàleg i de la reforma del Codi Penal pactada entre ERC i el PSOE permeten l’extradició del president Puigdemont n’hi haurà per llogar-hi cadires. Potser sí que passarem a la història com un poble poruc i curt de gambals! Tota la força i la dignitat de l’1 d’octubre del 2017 a fer punyetes. Enmig d’aquest panorama tan desolador només hi ha una sola cosa que em consola: la sortida de Junts de l’executiu. Perquè tal com diu la nostra Presidenta, Laura Borràs, «us imagineu amb quina cara seríem a govern havent-nos trobat amb una reforma del Codi Penal que està perfectament dirigida contra el MHP Puigdemont i contra el conjunt de l’independentisme que es mobilitza al carrer? Dissabte vam tenir Consell Nacional a Igualada. Debatem, reflexionem i posem en comú estratègies per anar avançant cap a la independència. I d’aquest dissabte, a part de la intervenció de Borràs, també destaco el «Sense maig no hi ha octubre» que Jordi Turull va sentir a dir a un company de partit i que, després de reconèixer-li els drets d’autor, va compartir amb nosaltres. I vaig pensar en tots aquells que diuen que les municipals no tenen res a veure amb les eleccions al Parlament. I també em va venir a la memòria l’abril de 1931. Fer ciutat o fer poble és fer país. I fer país és treballar pel benestar i el progrés de tots i cada un dels racons i raconets de Catalunya. I si sense maig no hi ha octubre; sense octubre ho tenim magre. President Puigdemont: sempre amb tu!