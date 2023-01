Treu el ruc que portes dins

Si servidor fos de Solsona i li agradés el carnaval ara mateix estaria practicant el so del ruc bramant per guanyar-me la plaça de «bramaire» oficial. Resulta que a Solsona, a més de penjar rucs, els fan bramar i el bramaire que ho ha fet els darrers anys plega. Suposo que a casa ja en devien tenir prou de practicar el bram tancat dins del lavabo. On la fas, sinó, cosa tant intima? I els del Carnaval han convocat concurs per trobar-ne un de nou que li ocupi la plaça. I diuen que estan convençuts que no els costarà, que a Solsona està molt ben vist saber fer el bram de l’ase i que molts solsonins el saben fer. Deu ser com una marca, una tara, un segell de ser solsoní, que fa que, més o menys de sèrie, saben bramar com un ruc. Ep! Els hòmens, fins ara, Ara cal saber si també les dones. El bram del ruc és un ritual tan ancestral com la penjada del ruc enmig del carnaval. Si home, aquell moment culminant en què a Solsona fan veure que pengen un ruc dalt del campanar i mig país es pensa que la penjada és de debò. Deu ser èxit del bramaire que sap donar realisme al moment. Estan ben rucs i sonats aquests solsonins! El cas és que, engrescats fins al capdamunt com només saben engrescar-se els de Solsona quan es tracta del carnaval, han convocat un concurs de brams titulat «Bramòria» en el més pur estil Got talent televisiu. Enriu-te’n tu de l’Eufòria aquest de la tele. Trobo que la tele3, que de vegades emet rucades ben poc ufanoses i gens edificants no s’hi ha llençat de cap per fer-ne tot el seguiment. Estic segur que Bramòria ho petarà i no ser si retransmetran les eliminatòries per la tele, per l’Instagram o pel Tik Tok, però jo em perdria els aspirants a ruc. Requisits? Pocs. Ser de Solsona o comarca, estimar el carnaval saber fer el ruc com si no hi hagués demà. Els candidats no ho poden dir només de paraula que volen aspirar al càrrec, cal que gravin un vídeo o el que vulguin bramar i el pengin a les xarxes. El termini acaba el dia 27 o sigui que si estan ociosos, ja saben, si avui diumenge volen fer-se passat el fred, bramin una mica que tenen permís per fer-ho. No sé si val presentar àudios fets amb intel·ligència artificial? Hauré de trucar a Solsona. I mentrestant, si no són de Solsona, bramin igualment, que es quedaran molt a gust. Ara que hi penso no sé com no se’ls va acudir als que dijous van anar a rebre en Macron, en Sánchez i n’Aragonès amb una bramada ben feta, tots junts davant del MNAC que potser hauria fet algun efecte. I mentre a Solsona busquen bramaire, el que és segur és que el mata-rucs d’honor d’enguany ja el deuen tenir triat i ben triat. El país n’és ple d’una punta a l’altra de candidats a matarrucs. Serà per rucs!