Seqüeles de la covid no resoltes

Durant el partit de l’Obert d’Austràlia de tennis que Rafa Nadal va perdre contra el nord-americà Mackenzie McDonald va tenir lloc un fet recurrent en la carrera del jugador manacorí. La jutgessa de cadira el va avisar que trigava massa a servir entre punt i punt. Res de nou en un jugador que repeteix els mateixos, i llarguíssims tics, per concentrar-se. Es pot dir que la norma dels 25 segons per reprendre el partit es va posar per ell i perquè no s’allarguessin els partits.

Doncs dimecres, Nadal es va queixar que no tenia temps perquè les tovalloles per eixugar-se eren massa lluny en la immensa pista del Rod Laver Arena de Melbourne. Des que l’esport va tornar després de l’impacte de la covid, s’han adoptat mesures com que els recollidors de pilotes no toquin les tovalloles plenes de suor. I tot i que el retrocés del virus ha provocat que els protocols siguin més laxes o no existeixin, aquesta norma s’ha quedat.

I n’hi ha d’altres que s’entenen poc. La dels cinc canvis en el futbol es va introduir de manera temporal perquè els jugadors s’havien pogut entrenar poc a causa dels confinaments i perquè no hi haguessin lesions. També perquè aquells partits del 2020 van coincidir amb l’estiu, i hi ha més desgast. Però els cinc canvis s’han quedat, segurament per pressions dels tècnics, que així poden fer jugar més futbolistes i no en tenen tants de morros perquè no participen. Tornant al tennis, no sé si els recollidors tornaran a tocar les tovalloles. De moment, també s’han adoptat els jutges de línia automàtics en molts tornejos i això ho veig bé. Em feia patir aquella pobra gent ajupida durant hores i perdent la vista per si la bola havia botat dins o fora.