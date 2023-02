De la Cerdanya de Sisco i Nando a la de Mai Por

Si espera un article amable de música i Pirineu giri full. La Cerdanya s’encamina inevitablement cap una vaga comarcal. No recordo haver-ho vist encara al país. Una jornada d’aturada laboral i protestes circumscrita a un territori petit de 19.000 habitants. Es tallarà el túnel del Cadí, la frontera estatal i l’N-260 i els sindicats nacionals hi donaran suport. Potser hi haurà fins i tot un punt de violència, però a hores d’ara, amb el suport institucional que ha rebut la piconadora empresarial capitalista per trinxar la vall, ara se’m posaran tiquis miquis. Fa un bon catàleg d’articles que ho vaig explicant. En l’última dècada la Cerdanya està vivint un canvi de mentalitat. S’està gestant una societat més reivindicativa, inconformista i gens disposada a deixar-se trepitjar econòmicament, tal com que està passant. L’informe d’una consultora que evidencia que el sector de la construcció ja ha passat al davant del turisme en facturació i pes econòmic a la comarca, amb un balanç anual de 92,6 milions d’euros l’un i 83,2 l’altre, afegeix motius per a aquest canvi social. El ram de la totxana aixeca 220 cases anuals venudes sobre plànol amb preus de 600.000 euros que converteix la Cerdanya en un gueto de rics. Mentrestant, els cerdans amb sous mínims per sectors laborals desequilibrats i estacionalitzats no poden ni ensumar el mercat immobiliari. En conseqüència, s’estén un escenari de pisos pastera, treballadors vivint en autocaravanes, recerca d’ofertes al Berguedà o l’Alt Urgell de gent que ha de marxar de la seva comarca. Setze entitats s’han unit per fer créixer el moviment «Confluència per una Cerdanya Sostenible». Setze entitats a la comarca és dir molta comarca: Agroalimentària Cerdanya, Amics de Cerdanya, Associació de veïns de la Molina, Ateneu Popular de Cerdanya, Cerdanya EcoResort, Cerdanya en Acció pel Clima, Ceretània, Grup d’Amics de Montellà, Grup de Recerca de Cerdanya, Institut d’Estudis Ceretans, Òmnium Cultural de Cerdanya, Petits Ruisseaux, Salvem Èller, Salvem la Molina, SOS Pirineus i Salvem la Solana. En paral·lel, es gesta també un sindicat de gent afectada pels lloguers, s’impulsen noves associacions de cultura popular i joves i no tan joves s’agrupen a l’Ateneu o les delegacions de les entitats sobiranistes nacionals. La comarca bull. Fa una dècada les nits a la Cerdanya sonaven amb la música de Sisco i Nando. Teclats, percussió i música ensucrada. El seu lloc l’ha ocupat Mai Por. Folk pirinenc reivindicatiu. I també en cada cançó de taverna es rega la llavor de la revolta.