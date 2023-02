Spanish Leopard

Durant l’anomenada batalla d’Anglaterra, quan els britànics combatien les incursions aèries alemanyes, el principal problema que tenien no era reposar els Spitfire abatuts, sinó substituir els pilots que perdien. Els avions de recanvi els enviava Roosevelt, però els pilots no els podien fabricar a Ohio; calia formar-los, i no es feia en quatre dies. Els alemanys tenien el mateix problema a la batalla de l’Atlàntic; tardaven menys a fabricar un submarí que a substituir una tripulació. I així, successivament. Ara, els ucraïnesos demanen tancs Leopard, i descobrim que l’Exèrcit espanyol en té una setantena que no s’ha preocupat de mantenir. Si els envien a Ucraïna no podran ni engegar-los. No és cap sorpresa per als que vàrem fer la mili conduint uns camions de la guerra de Cuba que manteníem vius amb filferros i cinta aïllant i que només funcionaven si els agafava aquell conductor que sabia exactament quin botó prémer en el moment exacte. Si haguessin volgut enviar aquells camions a Ucraïna haurien hagut d’enviar-hi també el seu conductor, perquè a Ucraïna no els hauria pogut pilotar ni Déu. Si donen tancs espanyols als ucraïnesos val més que s’assegurin que els entrenen bé, un per un, tanc per tanc. Si no, la millor manera d’ajudar els ucraïnesos serà enviar els tancs espanyols als russos.