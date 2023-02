La majoria de persones s’enamoren perquè, en el moment en què l’espurna del desig encén alguna flama, la natura calcula que d’aquell contacte en pot sorgir alguna criatura i, per incrementar les seves possibilitats de supervivència, activa les hormones amoroses que consoliden la parella. Però hi ha moltes altres maneres d’enamorar-se. I la pregunta és: si n’hi ha tantes, n’hi ha alguna que pugui ser planificada? Hi ha una manera de fer-nos venir amor com ens fem venir gana o son? Una recerca del psicòleg Arthur Aron assegura que sí. Al seu entendre, la clau per enamorar-se d’una altra persona és una «obertura personal sostinguda, creixent i recíproca» que generi vulnerabilitat. Segons ell, ens enamorem fàcilment quan la possible parella se’ns mostra vulnerable. I aquest és un procés, diu, que es pot forçar si els dos potencials enamorats s’impliquen en una llarga conversa durant la qual tots dos contesten preguntes com ara: Què t’agradaria saber del teu futur? Què faries si sabessis que moriràs en un any? Has rebut prou escalf de la teva família? Què és el que més t’agradaria compartir amb algú? Què has fet que et faci vergonya? Quina relació tens amb la teva mare? I així, 36 preguntes que ell proposa. O sigui: si coneixes algú que t’agrada no li preguntis si vol anar amb tu al cinema. Pregunta-li: Ens passem un questionari?