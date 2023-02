Si us plau, «streameja’m» en català

L’altre dia, fent de pare tafaner, vaig parar l’orella mentre un dels marrecs de casa feia una partida online amb un amic. Rialla per aquí, ‘bro’ per allà fins que, de cop, es va fer un estrany silenci premonitori, una pausa d’aquelles que t’avisa que quelcom dolent passarà. Una tragèdia, una punyalada més a l’esquena de Pompeu Fabra. «Hola a todos, bienvenidos», va arrencar un dels dos. Havien activat una retransmissió en directe i, per coses d’aquelles de l’«així arribaré a més gent», s’havien passat al castellà. Paradoxalment, el compte d’espectadors estava a zero i d’allà no es va moure. Eren dos xiquets tancats en una habitació parlant-se entre ells en un idioma que no és el seu habitual per si algun despistat els trobava (despistat que no fos anglès, xinès o parlant d’alguna de les altres 7.000 llengües que no són el castellà, és clar). Dolent? No. Preocupant? Molt.

La idea que en català no es va enlloc a les xarxes socials ha calat fort entre els joves, i això que tenim una bona colla de streamers, tiktokers, instagramers i youtubers entestats a demostrar, dia darrere dia, que la nostra llengua és tan vàlida com qualsevol altra i que el llenguatge només és una barrera per a qui la vol veure. Norman López, Nadine Romero, David Its Me, Laia Guflove, Gal·la Martí, Simmer Valenciana, Juliana Canet, Berta Aroca i Gerry Querry són una petita representació d’aquesta llarga llista de creadors de continguts en català. Junts arriben a milers i milers de joves i no tan joves i, en bona part, triomfen perquè, a més de ser bons, s’expressen en català.

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), de la qual Regió7 en forma part juntament amb 507 capçaleres més de tots els territoris de parla catalana, va entregar dimarts els premis de la necessària i encertada primera edició del concurs Amic-Directes, adreçat a joves de 14 a 18 anys. El certamen va reunir 600 participants i va llançar un missatge clar: «Si és normal utilitzar el català a casa, al supermercat, a l’escola... per què no ho ha de ser a les xarxes?», va defensar l’actor i creador de continguts Albert Roig durant una de les intervencions de la gala. Poc abans, però, la lingüista Carme Junyent havia llançat una advertència: un 90 % de les llengües que es parlen actualment desapareixeran durant el segle XXI. Que el català no sigui una d’elles és a les mans d’una generació que es mostra més activa que mai a l’hora de defensar el medi ambient, la tolerància i els drets socials. Només falta que els sumem, també, a la lluita pel patrimoni lingüístic.