La resposta de ChatGPT quan aquest diari li va demanar una descripció del Barri Antic de Manresa va ser un informe estàndard ple de vaguetats segons el qual el més rellevant del Centre Històric de Manresa és la catedral i el monestir de Sant Benet. Aquest doble error ens diu, en poques paraules, moltes coses sobre l’eina i sobre Manresa. El xatbot respon les preguntes revisant en mil·lisegons tot el que hi ha disponible a internet, i sembla evident que ha elevat la Seu al rang de catedral i ha portat Sant Benet a Manresa perquè valora les dades a pes. ChatGPT pot gestionar milions de dades, però no sap valorar-les: els esments a la Seu com a basílica i a Sant Benet com a patrimoni de Sant Fruitós són a webs fiables com la Gran Enclopèdia o la Viquipèdia, però són pocs; en canvi, n’hi ha molts que parlen de la catedral de Manresa, i molts que relacionen Manresa amb Sant Benet perquè és el més gran que hi ha a prop; són comentaris deixats a webs com Tripadvisor, on els visitants i passavolants escriuen el que els sembla, a ull, sense fixar-s’hi. N’hi ha milers. Com que són molts més, ChatGPT ha decidit creure’s aquests. Males notícies per a ChatGPT: la seva és una intel·ligència vicente, que diu el que li diu la gente. I bones notícies per a Manresa: tant els passavolants com la nova estrella digital li atribueixen més qualitats de les que té. Iupi.