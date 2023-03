Contenidors de solidaritat

Ahir va fer just un mes del devastador terratrèmol que va afectar Síria i Turquia. Segons l’últim balanç que arriba des dels dos països, hi han perdut la vida més de 50.000 persones. La situació a l’Orient Mitjà continua sent aterridora i un mes després, segons la Unicef, 850.000 infants segueixen desplaçats després de veure’s obligats a abandonar casa seva a causa dels efectes i les rèpliques del sisme. Milers de famílies han de començar a reconstruir les seves vides enterrades a la runa. Una greu situació que topa amb les dificultats per fer-hi arribar l’ajuda humanitària.

Avui és previst que del port de Barcelona surtin dos contenidors carregats amb prop de 600 caixes de material, aliments i productes sanitaris que, en les darreres setmanes, s’han estat recollint a la població d’Artés, en el marc de la campanya solidària posada en marxa per l’entitat Horizon for Syrians, presidida per l’artesenc d’origen sirià, Joan Babeli, que ha perdut onze dels seus familiars i coneix de primera mà la crisi humanitària que s’està vivint, en especial a la seva ciutat natal d’Alep. L’ajuda procedent de Catalunya és previst que arribi d’aquí a deu dies al port de Latakia.

Babeli explicava a aquest diari poc després del terratrèmol que ha estat «una desgràcia sobre una altra desgràcia», en referència a la greu situació que ja viu el seu país d’origen des de fa més d’una dècada, molt tocat pels efectes de la guerra. En un territori on la vida ja era molt precària, amb greus problemes per accedir a l’alimentació i al subministrament elèctric, el terratrèmol ha acabat d’enfonsar una població que, a més, veu accentuat el ser drama per les dificultats que hi ha per enviar ajudes humanitàries a causa del control governamental i de la corrupció. Després dels rescats ara és l’hora de la reconstrucció.

A Artés ahir es van omplir dos grans contenidors que, a partir d’avui, travessaran el Mediterrani carregats de roba d’abric, calçat, mantes, sacs de dormir, tendes de campanya, aliments en conserva, medicaments i material sanitari procedent de diferents racons de casa nostra per poder ajudar a una petita part dels milers de persones que viuen en la més absoluta precarietat. Són dos contenidors carregats de solidaritat i també d’esperança perquè, més enllà de l’ajuda humanitària que els puguem fer arribar per parar el cop, s’actuï perquè totes aquestes persones que han de reconstruir des de zero les seves vides ho puguin fer en una societat digna i tenint a l’horitzó un país en pau i sense corrupció.