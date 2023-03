El virus de la incredulitat

La possibilitat que el virus de la covid es vagi escapar accidentalment de l’importantíssim laboratori de recerca de Wuhan està agafant aire una altra vegada, i cada vegada és més difícil saber quin crèdit li hem de donar. Enmig d’una creixent guerra freda entre Xina i Estats Units, que recerques americanes apuntin als xinesos sembla de primer curs de geopolítica, i qualsevol neurona una mica experimentada tendirà a no creure-s’ho. O i més si els aficionats a les conspiracions, que sempre ho entenen tot al revés, avalen la culpabilitat xinesa. Però, d’altra banda, també cal reconèixer que és curiós que, tant gran com és el món, el virus aparegués, justament, a la ciutat xinesa on hi ha emmagatzemats milions de virus dels quals no sabem res. I tampoc no ajuda a descartar la teoria del laboratori el fet que, tres anys després de l’eclosió de la malaltia, la cadena de contagis entre animals i persones no s’hagi pogut reconstruir. També és veritat que Xina no ha permès una investigació rigorosa, però això no és concloent en cap sentit: ha suposat que no s’ha pogut fer en territori xinès una recerca profunda ni d’una possibilitat ni de l’altra. I si l’han fet els xinesos, la poden haver amagat. O sigui: tres anys després, sabem tan poc com el primer dia, i encara dubtem més. No hi ha manera de creure’s res.