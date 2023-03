I ara, abusos a Bagà

És horrorós. Intentaré no fer una crònica groga sobre el que s’ha sabut aquesta setmana a l’institut de batxillerat baganès. Un professor ha estat detingut i l’investiguen per possibles tocaments a alumnes seves de 12 i 13 anys. Impactats tots pel cas de la llopada infantil de Badalona que va violar (i enregistrar-ho) una nena d’edat similar, cada dia per esmorzar ens hem d’empassar els informatius amb el penúltim cas d’abusos sexuals a alguna persona feble, jove, en situació d’inferioritat jeràrquica, numeral o social.

Després del suïcidi de la criatura de Sallent, quan anem traient el focus d’aquest centre d’ensenyament ja hem de fixar-nos en un altre de més amunt. I ahir es va conèixer una rèplica quasi exacta del cas badaloní: quatre menors han estat detinguts a Salou. Haurien forçat una companya seva i després fou obligada a callar sota amenaces.

M’esforço per evocar com era jo i com veia el meu entorn d’estudiant quan faig d’analista adult per no deixar-me portar per sentències simplistes. Sembla indiscutible que viuen entre nosaltres individus psicòpates amb la seva sexualitat malaltissa, disposats a practicar-la de forma criminal amb persones del seu entorn. Agreujat per l’ús viciós de la seva autoritat moral o real sobre les seves víctimes. Un dia són uns monjos a joves a Montserrat, un altre sabem del cas d’un entrenador infantil del Barça i molts més sense aturador mediàtic. I, darrerament, són noiets de menys de catorze anys. l la justícia repapiejant com de costum.

El cas de l’alt Berguedà conegut aquesta setmana és un calc dels que espurnegen arreu. Un mestre, en hores lectives, és acusat (presumptament) de fer tocaments a dues alumnes seves. I el que passa a continuació és de manual esguerrat. Els Mossos detenen l’individu, li prenen declaració i el porten davant del jutge. Aquest el deixa en llibertat amb una ordre d’allunyament sobre les possibles víctimes. Al mateix temps, la direcció del centre fa allò tan previsible de quedar-se a mig camí: no el suspèn de docència i el manté vigilat mentre fa classe. Sense comentaris. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de moment toca el violí una estona, com a Sallent. L’alcalde de Bagà tira de tòpics suats i declara: «Que s’arribi fins al fons i es depurin responsabilitats». Res més. És a dir, tots xiulant o tibant d’argumentari per protegir la seva imatge pública en lloc d’encarar-ho amb resolubilitat, maduresa i exemplaritat.

El periodista d’aquest diari rere al cas ha aconseguit el testimoni d’una exalumne: «Aprofitava l’excusa d’alinear els xacres per fer tocaments i comentava el bon cul d’algunes amb certs pantalons». Si els fets i les afirmacions són certes, resultarà que fa classes un farsant dement. Fa servir la tradició mèdica hindú i la metafísica per grapejar jovenetes escolars.

Els xacres majors són set. El segon és situat a sota del melic i regeix la sexualitat. L’imagino interessat sobretot en aquest. El sisè és el tercer ull, ubicat a l’entrecella. Triple ceguesa moral des de fa anys pel que sembla.