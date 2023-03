Un cordó al feixisme

ERC ha fet públic un document en què demana als altres partits polítics que no pactin amb l’extrema dreta per guanyar alcaldies i, tot i que en el document no diuen el nom de cap partit, en la presentació que en van fer van citar Vox, PP, Ciutadans i Valents. I es van referir als resultats d’ara fa quatre anys a Barcelona, en què Ernest Maragall no va poder ser alcalde perquè Ada Colau va pactar amb Manuel Valls.

En el cas de l’alcaldia de Barcelona és molt clar que els republicans han volgut posar la bena abans de la ferida, perquè ja se sap que gat escaldat amb aigua tèbia en té prou. Però en el document parlen de tot el país i volen que els que el signin es comprometin a establir un cordó sanitari a l’extrema dreta i a «no acceptar els vots de cap força que promogui els discursos feixistes per guanyar l’alcaldia» ni «normalitzar la seva presència al ple ni votar les seves propostes i mocions». Està molt bé, però caldria definir els partits d’extrema dreta i veure l’eficàcia d’aïllar-los totalment, perquè als ajuntaments també es voten mocions que no tenen res a veure amb la ideologia i el dubte dels demòcrates és si sempre cal fer-los el buit, ignorant la representació que tenen.