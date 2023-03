Uralita i energia solar

En el marc de l’Ecoviure de l’octubre passat es va fer evident que instal·lar plaques en una casa era més senzill que fer-ho en una indústria, pel fet que les teulades eren majoritàriament d’uralita i, per tant, les indústries dels polígons industrials no veien possible d’instal·lar plaques solars. Qualsevol que no tingui millor informació li sobtarà aquest fet, ja que aquesta setmana hem conegut diverses notícies al respecte. Per exemple, una sobre la col·locació de plaques en una empresa de la Bisbal que tenia foradat el sostre per una pedregada i que aconseguia finançar el canvi de teulada i la instal·lació solar entre l’ajut de la Generalitat i els diners cobrats de l’assegurança. D’altra banda, hi ha diverses plataformes de veïns, socials i entitats que no volen que se substitueixin terrenys productius per camps solars, i insisteixen que abans s’hauria d’instal·lar les plaques en les teulades de les indústries.

Voler i no poder, és això el que qualsevol indústria té damunt la taula. Per una banda, hauria de treure la teulada, amb tota la precaució que duu aquesta feina per la contaminació d’amiant de dins la uralita, que segurament aturaria totalment o parcialment la seva producció, i per l’altra, el muntatge i instal·lació d’una nova teulada o una instal·lació de plaques solars amb una estructura que la suporti. Com veiem, es demana de les indústries que facin tres inversions: retirada de la teulada, col·locació de la nova i una instal·lació solar adequada. Tot això en un marc econòmic on els diners cada dia són més cars. Potser els estem demanant molt, oi! I quines ajudes tenen per fer-ho? La Generalitat de Catalunya té una web específica per l’amiant1 on es poden trobar les línies d’ajuts, les directives europees i les resolucions del Parlament Europeu, aquesta última de 20 d’octubre de 2021, amb recomanacions a la Comissió sobre la protecció dels treballadors contra l’amiant, amb aquesta motivació, cal entendre que és un problema de salut laboral, de base, que, un cop fet, no tan sols elimina el risc per als treballadors, també millora l’eficiència energètica de la indústria. En aquest últim, tan sols cal recordar que l’ICAEN té una web específica amb tots els detalls sobre generació solar fotovoltaica i una altra per als ajuts. A Manresa tenim una solució per aconseguir fer això tan complex, es diu «Manresa Il·lumina» i és una cooperativa que comença amb 31 associats al polígon Bufalvent amb l’ambició de tenir finalitzat tot el projecte enguany. Tot un repte que pot posicionar Manresa com a model de sostenibilitat industrial. Qualsevol entén que totes aquestes feines són complexes i que cal disposar dels tècnics adequats per fer-ho correctament, seguretat, electricitat, estructures metàl·liques... Tan sols em queda recordar que el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM CAT Central) estem per ajudar i orientar en aquests temes que avui ens preocupen a tots.