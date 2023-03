A principis d’abril sortirà el decret de convocatòria de les eleccions municipals. A partir d’aquell moment quedarà legalment prohibida qualsevol acció organitzada per l’Ajuntament que pugui ser interpretada com a propaganda electoral. Deu ser per això que portem un parell de mesos que dia sí i dia també se’ns presenten projectes, atès que el govern no té res a inaugurar.

Si agafem l’Apuntador d’aquest mes, que l’Ajuntament ha repartit per totes les cases, veurem la magnitud del que estic parlant. Conversió en zona de vianants del sector del carrer Guimerà, urbanització del polígon del Pont Nou, el mirador de la torre Santa Caterina, com la reforma del Parc Vila Closes i la primera imatge de la futura Fàbrica Nova. La presentació del Museu del Barroc o la nova comissaria, amb el conseller inclòs, que ja l’han presentat tres vegades i que no la tenim funcionant perquè no tenim els policies que la puguin obrir. A més, la presentació de les obres del nou baixador dels Ferrocarrils de la Generalitat, també amb el conseller de territori. De tot això només en tenim unes imatges digitals precioses i poca cosa més, si sumem quant valdrien totes aquestes idees quedem garratibats. Si això ho haguéssim de pagar els manresans, els nostres nets encara hi serien.

Hores i hores dedicades a la propaganda. Aquest mandat no ha fet res. No han sabut transformar cap idea en realitat, fins i tot aquelles que tenien els diners han quedat al calaix, només han fet brillants espectacles i castells de foc, dedicats a sant Ignasi. I ara, en un exercici de propaganda molt sibil·lí ens diuen, si nosaltres continuem, farem tot això i tot alhora. Ens demanen un acte de fe, de moltíssima fe.

Tot anava rodat fins que al final la cosa els ha petat en el pitjor moment, i en el pitjor lloc. En un acte per a major glòria de l’alcalde, s’havia de presentar el Pla de Mobilitat de la Ciutat amb el suport de tots els grups, amb les renúncies que això suposa. Per les raons que sigui, les CUP se’n van desmarcar pocs dies abans. Ho van fer saber al regidor responsable, però aquest, que està pensant més en la seva nova feina a la Generalitat que en l’Ajuntament, no li va donar la importància deguda. O sí, i llavors va ser l’alcalde que, tot i saber-ho, va dir que endavant. Sigui com sigui, un pla que havia de ser aprovat per consens ja no el tenia. Així i tot, van voler continuar amb la presentació solemne amb la consegüent sorpresa per a la resta. Després van fer veure que no en sabien res, i les CUP, que babaus no són, van explicar com havia anat tot.

Només va faltar que el PSC fes públic que s’havia sentit enganyat, perquè Junts i PDeCAT, que ja fa mesos que estan farts del personalisme de l’alcalde, se’n desmarquessin i deixessin Esquerra sola. L’excusa per a ERC és que venen eleccions, però la cosa ja fa temps que dura i tard o d’hora havia de passar.

Esquerra no sap administrar ser el cap, li passa a Manresa, com li passa a Catalunya, i si et passes de presidencialista, el govern acaba col·lapsant.