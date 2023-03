Qui es recordarà de mi (C-55), quan passin les eleccions?

En vigílies d’eleccions municipals, un dels temes recurrents és la C-55. La Generalitat és responsable d’aquesta via i, segons la nostra humil opinió, referendada per veus amb més coneixements, les darreres decisions de la Conselleria no serien les adients, allargarien encara més l’agonia que arrossega aquesta via saturada al màxim.

Darrerament, moltes notícies sobre la C-55, com l’anunci del senyor conseller de farcir el país de vies 2+1. Però, ens sembla inversemblant que posi com a exemple d’eficàcia el 2+1 implantat a la C-55 de Castellbell a Manresa. Que faci bandera de la C-55 com a gran èxit, sense explicar la realitat. Estem d’acord que ha sigut un èxit en la disminució de víctimes mortals, no d’accidents, però un gran fracàs per a les necessitats dels habitants de la Catalunya central.

Com a mostra tres dels comentaris dels molts que han deixat a la pàgina de la Plataforma, carregats de raó: «Els cotxes aturats no xoquen. O sí..., però sense morts. Millor, perquè les ambulàncies no passen». Un altre, «Ja té pe... que posin la C-55 com a exemple. Cinisme sideral directe a la cara dels bagencs», i el darrer, «Si l’exemple és el de la C-55, n’hi ha per llogar-hi cadires, com es nota que ells no hi han de passar cada dia».

Efectivament, vam ser els conillets d’índies o, millor dit, les rates de laboratori del 2+1, per això l’encertat sobrenom de ratera.

Totes les recomanacions diuen que els separadors a les carreteres de calçada única i el model del 2+1 només s’haurien d’aplicar en vies de baixa intensitat i en trams curts, cosa que no es compleix a la C-55. Diu la Conselleria que els criteris per definir i desenvolupar aquestes actuacions són tenir un trànsit superior a 5.000 v/d, però no diuen que es desaconsella per a densitats superiors a 15.000 v/d .

Continuem tenint accidents, els accidents amb víctimes de l’any 2022 entre Abrera i Manresa van ser: 1 víctima mortal, 5 ferits molt greus i 107 ferits menys greus i lleus.

Sabem la densitat de trànsit de la C-55 en alguns punts d’aquesta via, no de tots perquè és difícil aconseguir-ne dades, ara no es publica el Pla d’Aforaments Anuals. Amb dades de desembre del 2022, un mes amb festius i feiners, del dia 1 al 31 van circular pel tram de Castellgalí en el km 23 l’exorbitant xifra d’1.008.230 vehicles. Més dades, els v/d per Castellgalí el 2023 són 33.789 i creixent.

Per concloure, ens neguem a acceptar més Ratera de Castellgalí a Manresa. No més carretera 2+1, ja n’hi ha prou! Senyor conseller, no és veritat que sigui molt menor el trànsit en sentit sud que en sentit nord, un exemple del 15 de desembre del 2022, vehicles en sentit Abrera 17.899 i vehicles en sentit Solsona 18.243; per tant, la diferència és mínima i es va alternant, només excuses per no desdoblar, fa anys que està dissenyat aquest desdoblament. No més estudis, projectes i anar passant els anys. No més experiments! Els vehicles que han de circular per la C-55 no hi caben ni hi cabran per molts peatges que alliberin i bonificacions pagant nosaltres a la C-16. L’única solució és una C-55 entre Manresa i l’entrada a la C-58 de dos carrils per sentit.