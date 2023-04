Humor a contrarellotge

No és la primera vegada que el diari Ara s’obre de pàgines a la creació artística. Ho va fer abocant-hi l’humor d’en Perich, la pintura de Miquel Barceló, els dissenys de Jaume Plensa i la tinta d’uns quants dibuixants de còmic. Doncs bé, aquesta setmana ho ha tornat a fer amb un més difícil encara. Coincidint amb el Saló del Còmic Barcelona 2023, aquest dijous l’Ara ha convocat a la redacció del diari els historietistes Manel Fontdevila i Albert Monteys perquè, a mesura que anaven arribant les notícies, les anessin il·lustrant amb el seu humor fi i esmolat, fins a l’hora de tancar l’edició, abans de mitjanit. Tant si les notícies tractaven de política, economia, societat o esports. Aquest divendres passat els gargots i l’humor han desplaçat de les pàgines de l’Ara el fotoperiodisme, i el diari s’ha convertit en un noticiari còmic quasi tan artesà com el pa, en què fins i tot les males notícies (és inimaginable un diari sense males notícies) arrenquen un somriure còmplice en el lector, gràcies a un efecte desacralitzador, distès i seratonínic. La proposta ha estat valenta i arriscada, tant per part de la direcció del diari, que evidencia tenir una gran confiança envers aquest parell d’humoristes gràfics, indòmits i imprevisibles, com també per part dels dibuixants, que, sota la pressió de les hores comptades, han demostrat disposar d’ofici i magí. Sense restar seriositat ni rigor a les informacions, Fontdevila i Monteys s’han convertit en periodistes per un dia amb els seus ninots escarnidors de la realitat. Divertidíssimes les caricatures dels periodistes i dels opinadors. En aquesta ocasió, l’Ara no solament ha demostrat ser un diari que pensa en català, sinó que també sap fer humor en català.