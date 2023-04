Escudella? Pa amb tomàquet!

No, l’escudella no és un plat de festa, no és un plat nadalenc històric a Catalunya, i no és ni tan sols un plat genuïnament català. L’únic que tenien per menjar la majoria dels catalans de l’any de la picor era, precisament, escudella aigualida amb un os a dintre i una mica de pa negre, o sigui que, si podien tocar algun calé, el primer que feien era expulsar l’escudella de casa per sempre més i posar a taula tanta carn com podien. I com més festa, més carn. En algun moment del segle passat, una certa burgesia barcelonina va començar a trobar que el rostit i els canalons ja no mudaven perquè ja en menjava tothom, uf, que vulgar, i va decidir que una escudella de luxe, amb una bona pilota i amb galets italians ben grossos, seria una opció més autèntica i quedaria més genuïna al dinar de Nadal. I amb el pas del temps, ha acabat sent tradicional. Però, com tantes altres tradicions, és recent i inventada. Ara, una enquesta ha demanat als catalans quin és el plat més tradicional del país, i resulta que, portats per la bola nadalenca, han dit que és l’escudella. No: d’escudella n’hi ha hagut a tot arreu sempre. A Catalunya, el més genuí és el pa amb tomàquet. I cal reividicar-lo, abans que s’imposi la idea que és una còpia catalana del pantumaca madrileny.