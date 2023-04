Com si no hi hagués més remei, arriba el cap de setmana llarg, les vacancetes de Setmana Santa, i de cap a la cua. Retencions costaneres a les carreteres que traslladen els barcelonins i els catalans de la resta del país cap al nord i també per als que trien moure’s cap al sud, amb trams conegudíssims de retencions en algunes sortides, com ara la carretera de Platja d’Aro i Palamós. I hi ha tant moviment, i la gent té tantes ganes de moure’s, que també fem cua per pujar a la muntanya, sobretot a la C-16, que permet accedir a la Cerdanya i a Andorra. Dijous a la tarda ja es van formar retencions a la part nord de l’eix del Llobregat i ahir ja van ser quilomètriques. Que hi hagi cues té una causa molt simple: els catalans ens volem moure a determinats llocs i les carreteres no ho engoleixen. Podem prendre moltes mesures, una podria ser que no coincidíssim tots a la mateixa hora per moure’ns, per exemple. N’hi ha d’altres que tenen un cost més alt, com ara ampliar carreteres. En el cas del Berguedà, és evident que falten car-rils. I que és un dèficit i un deute amb el territori de fa molts anys.