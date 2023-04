De tant en tant, l’actualitat informativa ens ofereix polèmiques notícies. Des de fa dies continuen sent notícia l’avorrit culebrot protagonitzat per l’altiva política Laura Borràs i el tèrbol serial protagonitzat per l’exvicepresident del Comitè Tècnic dels àrbitres Enríquez Negreira i el Barça. Ara, per acabar de rematar el guirigall, s’hi han afegit altres melodrames com la gestació subrogada emprada per l’Ana Obregón i la paròdia televisiva amb la Verge del Rocío.

Davant aquest panorama alguns polítics bavegen sense parar tot esperant obtenir un sucós rèdit electoral. Vergonyosos interessos que alhora s’utilitzen per desviar l’atenció dels molts problemes que pateix la gent. Ja ho diu aquell popular refrany castellà: "A río revuelto, ganancia de pescadores". Una dita que traduïda es refereix a les persones oportunistes (en aquest cas els polítics) que treuen beneficis de les situacions de confusió o bé dels mals aliens. Parlant de política i de manipulacions, fa uns dies vaig llegir una entrevista periodística amb un filòsof i em va quedar gravada una reflexió seva: "quan es gesticula massa en política, qui acaba lesionat és el ciutadà". Sàvies paraules.

Referent a la polèmica que s’ha generat amb la paròdia de la Verge del Rocío en el programa Està passant de TV3 he de confessar que no em considero capacitat per sermonejar a ningú sobre els límits de l’humor. Aquests dies proliferen els periodistes, tertulians i mestres d’opinió que són molt més experts amb el tema. Ara que s’acosten les eleccions alguns polítics també s’han afegit a la creuada redemptora amb l’obscè objectiu d’arreplegar vots. Polítics sense escrúpols sempre predisposats per intoxicar a l’electorat. Els improperis i les barbaritats es continuen vomitant per les xarxes socials. Hi ha retrets inquietants com relacionar el gag televisiu amb el terme "andaluzofobia".

Mentre el personal s’entreté amb les desqualificacions , els governants eviten rendir comptes de la seva gestió política. El president de la Junta d’Andalusia (del Partit Popular) s’ha transmutat en un guia espiritual que li agrada predicar sobre les fronteres de l’humor. Paral·lelament, és incapaç de resoldre els problemes de la sanitat de la seva comunitat on els professionals de l’Atenció Primària continuen mobilitzant-se i convocant vagues.

Aquesta fauna política (i mediàtica d’alguns mitjans de comunicació) que s’esquinça les vestidures amb el controvertit esquetx religiós no dubten per aclamar i aplaudir el proper retorn del campechano per competir amb el seu Bribón. El president de la Xunta de Galícia (del Partit Popular) ja ha declarat que l’emèrit serà rebut amb els braços oberts.

En el Congrés dels Diputats el Partit Popular continua impedint la creació de cap comissió per investigar les malifetes de Joan Carles Alfons Víctor Maria de Borbó i Borbó-Dues Sicílies. Ben al contrari, el Partit Popular s’ha bellugat ràpidament i ha portat el debat de la paròdia religiosa al Parlament d’Andalusia. Quan cinisme polític!