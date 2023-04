A la Manresa del 2023 hi ha un problema que cal abordar sense prejudicis i amb fermesa i convicció. Amb tolerància zero. Si la societat se sent insegura, és que està insegura. El problema de la inseguretat a Manresa sovint beu de dues fonts. En primer lloc, la línia purament conceptual d’inseguretat com a percepció física real que podem tenir davant de fets que provoquen danys a les persones i a les seves pertinences. Dins d’aquest paquet hi posem robatoris o agressions. En segon lloc, l’incivisme entès com a actitud, una manera de fer fora norma que la gent adquireix com a estàndard, i que sovint està molt allunyada dels mínims educacionals amb el que es regeix una societat com la nostra. Aquí l’exemple pot anar des de no recollir els excrements del teu gos, fins a orinar al carrer. També hi ha casos en què es compleixen les dues: tenir gent beguda o drogada a la plaça de Sant Domènec un diumenge a les tres de la tarda és incivisme que també ens genera inseguretat, i anar a tot drap pel Passeig amb un patinet elèctric és d’un incivisme meridià que pot comportar inseguretat a col·lectius de persones grans.

Dit això, a Manresa hem vist com hem tingut èpoques on la inseguretat s’ha fet evident, amb agressions molt serioses en ple carrer, violacions o robatoris despietats a comerços i pisos. També les ocupacions han esdevingut una problemàtica real mentre l’Ajuntament mira cap a una altra banda. I deixeu-me dir-vos que totes les ocupacions són il·legals, perquè el codi penal no en distingeix la voluntat ni la finalitat. Des del consistori s’hi ha volgut posar fre amb la instal·lació de càmeres, prometent una comissaria que va un any tard o ara, en periode electoral, se’ns proposa incorporar més agents a la plantilla de funcionaris. Però que no se n’adonen que el que hi manca és estrategia, visió global i coordinació? S’han preguntat quins son els llocs on la gent se sent més insegura? Quin efecte té la il·luminació en aquesta sensació? Per què en entorns on hi ha wifi gratuït, bancs i endolls s’hi agrupa el bo i millor de l’incivisme? Per què a l’entorn de les estacions la gent no s’hi sent còmoda? Saben per què la gent no denuncia els furts?

Impulsem som gent de tolerància 0 amb aquesta problemàtica, i farem entendre als nostres habitants i visitants que Manresa no és una plaça fàcil per a l’establiment de personatges conflictius, perquè els hi farem la vida impossible. No són ben rebuts i el seu modus vivendi no descansarà mai sobre el nostre benestar. Amb la idea de fer de Manresa una capital de la qualitat de vida, i fent èmfasi en matèria de seguretat, impulsarem un comandament únic entre els diferents cossos de policia i proposarem fer un equip de treball format per l’Ajuntament, la policia i la judicatura per tal d’exercir pressió i seguiment als grups conflictius. També facilitarem l’accés a les denúncies per fer efectiva la darrera llei aprovada sobre la reincidència i que permeti tancar als malfactors. Manresa ha de ser una ciutat per viure-hi i gaudir-ne, no per patir-la.