Uns anys al capdavant d’un ajuntament dona elements bàsics per a la bona gestió. Queda clar que els ingressos són limitats, i que si no es vol caure en aventures financeres, l’austeritat ha de ser un dels principals factors a tenir present. Austeritat, rigor, incrementar ingressos per vies extraordinàries, i cercar ajuts en tots els altres nivells administratius.

Es nota immediatament quin governant ha fet els primers passos en un ajuntament, de qui no ho ha fet. Els municipals són molt més prudents i restrictius davant determinades despeses i invents. Els altres no donen el mateix valor al diner, i encara menys al diner públic, de manera que es llencen a objectius i projectes, sense parar compte en el cost ni les conseqüències.

Faig aquesta introducció a la vista de la decisió presa per ERC, amb el president Aragonès al capdavant, de tirar endavant «el procés de la claredat». Fracassat el procés independentista, considera que ha de buscar una altra via per poder mantenir la ficció d’un referèndum d’autodeterminació, a imatge i semblança dels que tingueren lloc al Canadà. Que la constitució d’aquell país no tingui cap similitud amb la nostra, o que precisament pel fracàs de les dues consultes d’allà donés peu a una acta de claredat, per evitar nous intents, és igual. Els somnis s’han de mantenir, encara que sigui d’acord amb explicacions falsejades.

El procediment no el detallo. Em remeto a l’extensa explicació, publicada dissabte passat, a les pàgines centrals d’aquest diari. La qüestió és que intervindrà molta gent. Es vol donar l’aparença d’una proposta plural, transversal, plena de grups i grupets que donaran les seves idees, i faran una composició de com s’ha d’estructurar la proposta per ser aprovada aquí, i portada a Madrid. Hi ha un petit detall que el president no explica i és el rotund fracàs ja obtingut en el Parlament de Catalunya.

És igual. Com que el Parlament, seu de la sobirania popular, no va entendre la proposta o li tenia mania, el millor és donar una volta i preparar-ho fora de la màxima institució catalana. I per fer-ho barrejaran uns quants lletrats, alguns catedràtics, uns pocs escriptors, unes entitats, associacions, historiadors i personatges populars, i ja està. De tot plegat en sortirà la fórmula per intentar un nou embat, temps a venir.

Arribats aquí, em demano, quant costarà el nou invent? És que portats per persones poc assenyades i poc defensores de l’austeritat, a cada pas, perdem tres o quatre llençols. Se’ns dirà que ningú cobra. Bé, puc aventurar que el cost no baixarà dels cinc milions, equivalents a la contractació de cent metges. Per què ho dic? Perquè fa pocs mesos vaig descobrir el nou invent creat el juny del 2021, sota el nom d’Oficina del Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal, amb una partida de quatre milions (equivalents a la contractació de vuitanta metges). Aquesta oficina havia d’estudiar com concedir una renda bàsica de 800 euros/mes a 5.000 persones durant dos anys i veure’n el resultat. La prova costaria 40 milions (equivalents a la contractació de 800 metges). La proposta fou votada en contra, per considerar més prioritaris altres serveis essencials. Però l’oficina continua, i temo que passarà el mateix amb l’estructura de claredat.