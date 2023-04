Som a les portes d’unes noves eleccions municipals i ja s’han fet públiques les llistes que es presenten a Catalunya, que són moltes i diverses. Els principals partits rivalitzen per ser al màxim de llocs possibles, perquè el resultat electoral marcarà la fortalesa o la feblesa de cada formació política al conjunt del país.

A tots els ha costat trobar persones disposades a formar part de les candidatures. Ara no hi ha l’ambient de les primeres eleccions municipals de 1979, quan la il·lusió i les ganes de construir la nova democràcia engrescaven molts ciutadans a participar als ajuntaments, perquè se sap el pa que s’hi dona i ser alcalde o regidor exigeix molt sacrifici, haver d’assumir crítiques, tenir disgustos amb veïns i, a més, haver de sentir que la gent va a la política per interès personal i per diners.

Però afortunadament encara hi ha persones que se senten atretes per la política municipal i que pensen que val la pena dedicar-hi uns anys de la seva vida, malgrat les servituds que comporta i els disgustos que tindran. I aquesta gent hauria de merèixer tot el respecte de la ciutadania, perquè sense la seva feina no hi hauria governs locals i tots hi sortiríem perdent.