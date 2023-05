Als polítics els és més fàcil veure la palla en els ulls dels altres que la biga en els seus, i per això és habitual presenciar discussions parlamentàries en què es minimitzen els errors propis i s’amplifiquen els aliens, perquè cap geperut no es veu el seu gep. Aquesta setmana ho hem pogut comprovar amb l’escàndol de les oposicions a funcionaris i l’avaria de l’R2 Sud de Rodalies.

L’organització de les oposicions és cosa de la Generalitat, per tant d’ERC, i tots els partits s’han llançat a la jugular del Govern. I l’avaria de l’R2 és cosa de Renfe, Adif i del Govern central, per tant del PSOE, PSC i Comuns. Mentre Salvador Illa s’esquinçava les vestidures pel desori de les oposicions, el president Pere Aragonès, que considera que el cas és inadmissible, aprofitava l’atac per aferrar-se a allò del «i tu més» i dir-li que d’errors sistemàtics se’n poden veure puntualment a Renfe i que el Govern central no demana disculpes ni assumeix responsabilitats diàriament.

Tant el fiasco de les oposicions com les recurrents avaries de Rodalies no són exemple de bona gestió i els seus responsables haurien de demanar disculpes i no emparar-se en l’excusa infantil del «i tu més».