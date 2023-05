Agraïment i recerca de testimonis d’un accident a Bolvir

El meu home va patir el dissabte 29 d’abril al voltant de les 12.45 h un accident de bicicleta a l’entrada de la plaça major de Bolvir.

Primer de tot voldria traslladar el meu profund agraïment a les persones anònimes que el van atendre en primera instància i van trucar a l’ambulància. També a la persona, una dona amb un nen, que va guardar la seva bicicleta fins que vaig arribar. M’agradaria molt poder donar-los el meu agraïment en persona.

Ens agradaria també saber si algú va ser testimoni de com va ser l’accident per tal que els metges que el tracten tinguin tota la informació. Adjunto les meves dades per si algú que l’hagués presenciat i/o ajudat volgués contactar amb mi.

El meu correu electrònic és maripau.alvarez@gmail.com.