Gràcies, alcalde, regidors, secretari, interventora, públic que ens acompanyeu tant presencialment com virtual... Bon vespre a tothom!» Demà últim ple. La primera vegada que vaig pronunciar aquestes paraules en el saló de sessions de l’ajuntament el cor me n’anava a mil. Notava a les meves espatlles el pes dels 9.109 vots dels manresans que ens van triar perquè fóssim la seva veu. Quatre anys apassionants on hi ha hagut de tot: estones boníssimes i d’altres, no tant; però els asseguro que ha valgut molt la pena. I agraïment, agraïment i agraïment. En primer lloc, a l’oposició: vosaltres sou el corcó necessari perquè la governança tiri endavant. Pensar que hi sou, ens fa estar més amatents i treballar amb més eficàcia. Quina angúnia pensar que ens podeu deixar en evidència i que queda tot gravat per a la posteritat! Un agraïment immens també a totes les persones que m’heu acompanyat i m’heu ajudat a ser millor regidora. A la Montse Mestres que va ser qui em va acollir i em va situar dins d’aquest transatlàntic que és l’ajuntament. I a l’Enric Roca, el tècnic de persones grans que em va fer costat des del primer dia amb lleialtat i afecte. A ell li dec –li devem– la idea de felicitar, durant la covid, la nostra gent gran amb una cançó. Vam sortir a TV3 i tot! Vam rebre un munt de felicitacions: tant per correu com a peu de carrer. Ciutadans agraïdíssims que, des de la freda i llunyana administració, haguéssim tingut un record per ells precisament el dia que feien anys i en una situació tan dura com la maleïda pandèmia. El govern de les petites coses. I un agraïment també grossíssim a la Raquel, la Cristina i la Laura pel seu suport i la seva expertesa. Sempre han estat al meu costat en tot i per tot. I a la Montse per omplir el sudoku de la meva endimoniada agenda de manera professional i impecable. I al Jeroni a qui vaig demanar reiteradament que, sobretot, em vetllés i no permetés que em posés de peus a la galleda i ha complert amb escreix. Gràcies eternes. I als meus companys de govern: amb vosaltres he après la complexitat de governar una ciutat, un poble, un país. Un munt d’interessos, sovint oposats, que s’han de saber fer confluir en benefici de la majoria. No és gens senzill fer front a les contradiccions que comporta la governança i sortir-ne ben parat. Els asseguro que després d’aquests quatre anys, la meva opinió sobre els polítics i la política no és la mateixa que abans de començar. Per bé i per mal, tot sigui dit. I un record molt especial i agraït pel meu cap de files, Valentí Junyent. Perquè sense la seva confiança no hauria estat asseguda en una d’aquestes cadires que, com diu sempre el regidor Gili, només es renoven cada quatre anys. El 17 de juny estrenarem ajuntament. Als escollits, els desitjo una bona feina en benefici de Manresa i els manresans. Me’n torno a fer de profe de música. La meva passió, la meva vocació. I la meva professió. Però gràcies a tots vosaltres, hi torno amb nous aprenentatges i noves experiències que han fet la meva vida més intensa i més interessant. Sempre us tindré en el record. Moltes gràcies.