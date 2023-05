Estem a les portes de les eleccions municipals del 28-M i cauen les promeses. Rebaixes, ampliació d’ajuts, trens, tramvies, descomptes... Una mica de tot, una mica de tot per a tothom. Si algú que això serà menar que s’ho tregui del cap. A partir del 29-M, majoritàriament tornarem a estar immers en l’anar fent i les promeses hauran quedat dibuixades en un vaixell de paper llançat al mar.

Hi ha promeses que no arribaran, i ens molestarà relativament, perquè la pell se’ns ha fet gruixuda, i hi ha problemes de la societat que em preocupen extraordinàriament, oi més quan hi ha connexions clares amb persones que participen a les llistes per ocupar càrrecs públics. Dissabte, al camp del RCD Espanyol, es van veure unes imatges mai volgudes d’espectadors blanc i blaus saltant a la gespa en actitud violenta, llançant tanques i cadires contra la policia, mostrant una voluntat col·lectiva de voler entrar al vestidors dels jugadors blau-grana, trinxant càmeres de televisió (caríssimes, per cert). Qui són aquesta gent?

Doncs, entre els dos-cents incontrolats, com a mínim dues persones que estan a llistes del PP. L’exministre Jorge Fernández Díaz, catòlic practicant a l’església i a través dels articles que escriu, com a mínim deu haver expressat un «Valga’m Déu!», i deu haver resat unes avemaries. Està fotuda la política quan les llistes a les eleccions municipals s’han d’omplir de personatges com aquests que van saltar a la gespa del camp de l’Espanyol. Tenir persones que puguin desenvolupar aquestes actituds violentes a la nostra societat és un problema. Que passin els anys, que vagi avançat l’Espanya i l’Europa dels estats democràtics i que ens apareguin en un camp de futbol aquestes actituds, és un problema social (i polític també, perquè algú hauria de fer tria a can PP de qui es posa a casa seva).

A més a més, és un problema esportiu, és clar, perquè clubs com l’Espanyol han potenciat la presència i l’organització d’aquest sector de la Corba Jove. Tots els clubs estan exposats a tenir un dia un incident per una actitud inapropiada, però sempre s’ha d’actuar per combatre-les. I en aquest cas, es fa al revés, es deixa en mans d’aquest col·lectiu l’animació a l’estadi. Després de l’incident, la Policia va fer la seva feina i va identificar bona part del grup i va requisar els ganivets i elements punxants que els hi van trobar. No sé si arribaran promeses anunciades, però potser que ens comprometem a eradicar-ho. Al futbol s’hi va, només, amb la samarreta i el sentiment.