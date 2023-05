Entre Marc Aloy Guàrdia, batlle actual i alhora candidat a la reelecció per la ciutat més gran de les nostres comarques (Manresa), i Queralt Tor Guitart i Emili Casas Camps, els dos noms que opten a agafar el testimoni de l’alcaldia al poble més petit de Catalunya (Gisclareny), hi ha 5.730 noms més que omplen les llistes que s’han presentat a les eleccions municipals que tindran lloc el proper 28 de maig. Prop de 6.000 persones que es reparteixen entre 539 candidatures que aspiren a poder assolir les prop de 1.400 actes de regidors i regidores que hi haurà sobre la taula, repartides entre els 172 municipis que conformen les 9 comarques o territoris de l’àrea d’influència de Regió7.

Prego que em disculpin si, ja d’entrada, els he sepultat amb una allau de xifres. Però m’ha semblat que totes plegades, posades de costat, gairebé en filera, donaven una imatge prou sintètica i explícita del que comporta la cita electoral que tindrà lloc d’aquí a onze dies. Una comtessa a la que som convocats cada quatre anys i en què, malgrat de vegades això del municipalisme ens soni a cosa petita, menor, hi ha en joc una part essencial de l’estructura democràtica. Bàsicament, perquè n’és la base, els fonaments, i perquè els representants que en surtin seran la infanteria d’un corpus polític davant el qual és on el ciutadà té més a dir i concretar. I els escollits seran els que tindran a les seves mans debatre, planificar, decidir i gestionar cap a on duran els nostres pobles i ciutats, de quina manera creixeran o no, quins equipaments prioritzaran o com afrontaran els reptes socials que es trobaran al davant. Temps hi haurà per parlar-ne, ja que a partir del pas per les urnes els nous regidors i regidores entrants (i, òbviament, alcaldesses i alcaldes) tindran quatre anys per endavant per mesurar i mostrar les seves forces i capacitats.

De moment, em plau i sorprèn a parts iguals posar-me al davant l’edició d’aquest diari del 27 d’abril passat, on publicàvem totes les llistes de tots els nostres municipis, i veure-hi aquella tirallonga llarguíssima de noms i cognoms d’aquests prop de 6.000 homes i dones que han adquirit el compromís de presentar-se a aquestes eleccions i d’optar a ser timoners, amb més o menys possibilitats, i en major o menor grau, del trajecte que seguiran els nostres municipis. Em poso dempeus i em trec (metafòricament) el barret. Perquè, ens agradi més o menys, és el sistema que hem convingut per administrar-nos des de baix. I aquestes persones en seran el motor.