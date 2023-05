De vegades, les notícies sobre mitjans de comunicació ens diuen coses no només sobre el món dels periodistes, sinó sobre el món del general. I s’escau que, en una setmana, s’han produït als Estats Units dos esdeveniments molt il·lustratius. Buzzfeed va néixer el 2006 com un agregador de notícies (robades a la premsa tradicional, naturalment) que va anar especialitzant-se en continguts lleugers i frívols (o sigui, al gust de la majoria ) que els seus responsables van aprendre a viralitzar com ningú. Va esdevenir una màquina de generar audiència, i moltes webs van intentar replicar-ne el model. Tothom l’ha imitat d’alguna manera. El 2011 va desdoblar la seva ànima i va crear Buzzfeed News, un intent de fer periodisme propi de qualitat; va fitxar periodistes estrella, es va muntar una redacció i s’hi van dedicar recursos ingents. La setmana passada BFN va tancar. Vice.com, una publicació que semblava haver trobat la pedra filosofal d’internet i la via màgica per atreure els millennials amb continguts d’actualitat amb enfocaments originals, creativitat i agosarament. Va enlluernar tant que fa pocs anys va ser valorada en 5.700 milions de dòlars. Dilluns es va declarar en fallida amb un deute d’uns 500 milions. Miracles en periodisme? Uf. Feina, i prou.