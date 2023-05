Ens apuntarem a la moda d’atonyinar els serveis de seguretat de l’Espanyol, o els Mossos, o qui fos que permetés que la celebració del primer equip masculí del Barça pel títol de lliga aconseguit a Cornellà-el Prat es convertís en un assaig general dels encierros dels Sanfermines, per als quals no falta gaire.

Ha sortit a parlar tothom del tema. Els uns han criticat l’Espanyol per no haver posat el personal de seguretat necessari per aturar la invasió del camp d’una trentena d’eixelebrats. Llavors hi ha els responsables de la seguretat, que s’han defensat dient que quan trenta persones es posen d’acord per saltar juntes al camp no hi ha manera d’aturar-les. A veure, que tampoc no va ser l’envestida dels arapahoes contra el setè de cavalleria a Little Bighorn, no fotem, que segurament una mica més s’hi podia haver fet només amb certa organització. Els tercers, culpen els barcelonistes de provocar fent una sardana al centre del Temple espanyolista, al més pur estil «provoques perquè portes la faldilla curta i després et passa el que et passa».

I ningú, en canvi, ha dit que segurament seria millor evitar la ferida que posar-se la bena. Per què es permet l’entrada a un camp de futbol de persones de les quals es coneix l’historial, la filiació i l’afició a estampar els punys i algunes armes contra els altres? Per què hem de pagar entre totes les persones normals dispositius de seguretat a dins dels estadis com si això fos una guerra perquè els clubs miren a una altra banda i permeten de tot a gent que hauria d’estar allunyada dels estadis? Potser algú s’ho hauria de plantejar, però és massa dropo per anticipar-se a les desgràcies.