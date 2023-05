L’única acció publicitària coneguda de Vox a Manresa és una carta enviada a les llars i escrita en castellà, com era d’esperar. Al capdamunt, l’eslògan: «Cuida Manresa. Cuida lo tuyo». Sense gaire subtilitat, dona a entendre que hi ha coses que són teves i te les volen prendre, una apel·lació possessiva que genera una interessant coincidència amb l’eslògan de Ciutadans, que també insta a votar «pels teus». Per a la dreta espanyolista som davant d’unes eleccions al Registre de la Propietat. Seguim. El text arranca dient: «La patria empieza en nuestros municipios», o sigui que d’entrada ja sona l’himne. Però el més interessant és al començament del segon paràgraf. Diu: «Frente a los partidos que han debilitado los municipios a costa de las comunidades autònomas...» Aquí quedo clavat. «¿Debilitado a costa de?» ¿Com diu? ¿Hi perd tothom? A veure: Vox, enemic de les autonomies, deu voler dir que els municipis s’han debilitat «para beneficio de» les autonomies, no a costa seva. O sigui, cobrant les autonomies, no pagant les autonomies. O sigui, al revés del que diuen. O sigui, no saben ni escriure una expressió senzilla. O sigui, que tanta defensa del castellà, i resulta que Vox és una marca de diccionaris, però Vox no té ni un trist diccionari. Natural: a un ideari de Sargento Arensivia li correspon la cultura equivalent.