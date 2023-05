Els candidats reposen avui després de setmanes de campanya, amb totes les seves il·lusions posades en els sobres que milers de desconeguts posaran en centenars d’urnes repartides per tota la Catalunya central i arreu. Són les eleccions locals on han tingut més paper les xarxes socials, però no sembla que, amb Instagram i TikTok, hagin tingut més paper que quan només hi havia Twitter i Facebook. Si de cas, han estat quatre fonts de soroll i propaganda en comptes de dues. El debat ciutadà de debò s’ha fet al carrer, com sempre, i no pas al llarg de la campanya, sinó durant els darrers quatre anys. A Manresa ha estat una campanya molt intensa i ha tingut moments de duresa: el fet que ERCi Junts parteixin amb una igualtat extrema (deu vots de diferència el 2019)i que es puguin intuir diferents possibilitats de pacte fa que la competició sigui molt disputada. Tanmateix, pocs vots es decidiran per les escaramusses de la darrera setmana. I dilluns tot es veurà diferent. Amb les cartes a sobre la taula, la partida tornarà a començar i només cal esperar que el partit post28-M es jugui pensant més en els ciutadans que en els càrrecs.