La Fira de l’Ascensió de Manresa, que se celebra fins avui, ha promocionat a través de diversos canals les activitats incloses en aquesta edició, entre les quals hi ha un espai destinat als associats de la UBIC, que organitza l’esdeveniment. Aquest espai, com consta a anuncis i a la nota informativa de l’Ajuntament, és a... Crist Rei. De moment, la plaça de Neus Català, com s’ha batejat oficialment, no surt enlloc.