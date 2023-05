La recuperació dels festivals d’estiu a la Catalunya central després del daltabaix per la pandèmia, que va deixar-los suspesos o a mig gas, ja es va evidenciar l’any passat en tot el seu abast. Uns festivals molt concentrats entre el juny i el juliol per a una programació molt pensada per celebrar-se, majoritàriament, a l’aire lliure i que, en les propostes més noves, ha anat avançant les dates al calendari, en especial per no coincidir amb una oferta similar que, sovint, encavalca públic. Seria el cas de les Espurnes Barroques, per exemple, que des de la primera edició ha engegat el certamen el maig o l’Abadal Music Fest, que ahir tancava els tres dies de concerts d’una segona edició que va triar avançar-se a aquest mes que ja s’acaba. La majoria de certàmens ja han començat a fer públic el seu cartell, com les Vesprades (enguany amb un únic concert i canvi d’ubicació), el Festival de Sant Fruitós, els Sons del Camí i l’Anòlia. I sabent que no tots continuaran, al calendari s’afegeix, de moment, un de nou, Música a l’era, per al juny. Massa oferta concentrada? El públic ho dirà, però, d’entrada, és un símptoma de vitalitat cultural.