Dilluns es graduaran els 21 primers metges formats a Manresa, en el grau de Medicina de la UVic-Universitat Central de Catalunya. Són una quarta part dels que van començar fa sis anys: d’aquells vuitanta, alguns encara no han arribat a la meta, altres es van passar a la universitat pública (a la Uvic val 13.000 euros l’any), i la resta van decidir acabar a Vic. Aquests 21 nous metges són una fita històrica per a Manresa, que afegeix una capa de prestigi a la seva qualitat de ciutat universitària. Tanmateix, això només és el començament d’un camí al final del qual Manresa hauria de ser capaç d’oferir tota la carrera completa, i aquest és un objectiu que s’hauria de veure no com un ideal a assolir algun dia, sinó com un projecte de ciutat que cal afrontar amb celeritat i terminis. Catalunya necessita metges, i la Catalunya central en necessita encara més; Manresa té el volum i la qualitat hospitalària i la talla universitària per ser autosuficient; cal abordar ja ara la creació dels nous espais formatius a Sant Joan de Déu o el seu entorn i planificar que, en pocs anys, el grau manresà de Medicina ho sigui del tot, i no a mitges. L’objectiu s’ho val.